Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Radmuttern gelöst - Pkw zerkratzt - Vor Polizei geflüchtet

Aalen (ots)

Ellwangen/Rindelbach: Radmuttern gelöst

An einem VW, der zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr und Mittwochmorgen, 07:45 Uhr, in der Fischbachstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit an einem Rad fünf von sechs Radschrauben gelöst. Der Fahrer bemerkte dies, bevor ein Schaden eintrat. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen/Oberdorf: Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntagmorgen, 08:00 Uhr und Dienstagabend, 20:00 Uhr, wurde ein VW, der in der Schulstraße abgestellt war, von Unbekannten zerkratzt. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07362 96020.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr einen Daimler-Benz, der in der Curfeßstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Fahrzeuglenkerin beim Ausparken einen Mercedes-Benz, der in der Hofackerstraße abgestellt war. Die Fahrerin, die vermutlich mit einem Fahrzeug mit Heidenheimer-Kennzeichen unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegengenommen.

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in der Bleichgartenstraße. In der Zeit zwischen 04:20 Uhr und 18:20 Uhr wurde ein dort geparkter Toyota, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vor Polizei geflüchtet

Am Mittwochmittag gegen 13:55 Uhr erkannte eine Streifenwagenbesatzun der Polizei Schwäbisch Gmünd in der Ringstraße einen weißen VW Golf, an dessen Steuer ein polizeibekannter Mann saß, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Als Beifahrerin konnte die 18-jährige Fahrzeughalterin erkannt werden. Nachdem der 20-jährige Fahrer mittels Sondersignalen aufgefordert wurde anzuhalten, beschleunigte dieser das Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der 20-Jährige fuhr durch Hussenhofen und anschließend auf die B29. Schlussendlich konnte das Fahrzeug auf der K3267, zwischen dem Verteiler Iggingen und Hirschmühle, mit einem auf der Fahrbahn abgestellten Streifenwagen gestoppt werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand.

Während der rücksichtslosen Fahrt wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell