Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Heinde

Hildesheim (ots)

Heinde (web) Im Zuge der erforderlichen Straßensperrungen rund um die B 243 wurde eine Lichtsignalanlage in der Ortsdurchfahrt Heinde - am Abzweig Lechstedt/ Itzum - installiert. Insbesondere im Berufsverkehr kommt es an diesem "Nadelöhr" zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Diesen Umstand versuchen etliche Verkehrsteilnehmer durch die Umfahrung über den Karl-Burgdorf-Weg in Heinde zu umgehen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr schmale Anliegerstraße, welche für den normalen Fahrzeugverkehr gesperrt ist (entsprechende Beschilderung sichtbar vorhanden). Trotzdem wird dieser Weg von etlichen Verkehrsteilnehmern unerlaubter Weise genutzt. Das führt zu einer Vielzahl von Beschwerden der dortigen Anwohner. Beamte des PK Bad Salzdetfurth haben sich bereits am gestrigen Tage die Situation vor Ort angeschaut, überwacht und eine Vielzahl von Verstößen mit einem Verwarngeld von je 50 Euro geahndet.

Die Polizei Bad Salzdetfurth möchte nun vorsorglich darauf hinweisen, dass dieser Bereich - während der Bauphase der B 243 - immer wieder temporäres Ziel von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen sein wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell