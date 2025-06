Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 40-Jähriger wird nach Beleidigung und Bedrohung von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 40-jähriger Mann schlief am Samstagnachmittag (14.06.2025) seinen Rausch auf dem Gehweg in der Fahrenheitstraße aus. Ein Streifenteam, das sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen wollte, wurde von ihm beleidigt und bedroht. Schlussendlich landete der Mann bis zum Folgetag in einer Gewahrsamszelle.

Den Ermittlungen zufolge gingen gegen 15:00 Uhr mehrere Hinweise auf den in der Unterführung des Kennedydamms liegenden 40-Jährigen ein. Eine Streifenbesatzung stellte anschließend fest, dass er mitten auf dem Bürgersteig schlief. Als die Beamten den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann ansprachen, reagierte dieser aggressiv. Er beleidigte die Einsatzkräfte lautstark, verweigerte die Angabe seiner Personalien und machte Anstalten, nach einer Beamtin zu schlagen. Der 40-Jährige wurde daraufhin mittels Handschellen fixiert. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung wurde er im Anschluss zur Dienststelle in der Schützenwiese transportiert und in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Während dessen stieß der Mann weitere Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der Einsatzkräfte aus.

Im Rahmen eines späteren Toilettengangs versuchte der 40-Jährige den Gewahrsamsbereich zu verlassen. Als er daran gehindert wurde, kam es durch ihn zu Widerstandshandlungen, bei denen ein Beamter leicht verletzt wurde.

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

