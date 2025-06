POL-HI: Alfeld - Radfahrer durch überholenden Pkw verletzt

Hildesheim (ots) - (mei)Diebstahl in Gronauer Supermarkt - Keine weiteren Vorkommnisse am Wochenende Am vergangenen Freitag wurde einer Frau in einem Supermarkt in Gronau /Leine das Portemonnaie aus dem Einkaufswagen entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr. Weitere nennenswerte ...

mehr