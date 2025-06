Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

Hildesheim/ BAB 7 -(kün)- Am 16.06.2025 gegen 22:58 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Lkw-Gespann gemeldet, welches im eingeengten, zweistreifigen Baustellenbereich der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, Höhe der Anschlussstelle Drispenstedt in auffälligen Schlangenlinien mit einer Geschwindigkeit von nur 60 km/h unterwegs war.

Der Gliederzug konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim festgestellt und auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde angehalten und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem 61 jährigen Fahrer eines Paketdienstleisters Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 2,13 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde in die Polizeiinspektion Hildesheim verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung der Alkoholkonzentration im Blut durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren gem. §316 StGB - Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

