Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Autos durchwühlt

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall mit Motorroller

Am Mittwoch, gegen 17:25 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Motorroller die Hörschbachstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Ein vor ihm fahrendes Auto musste aufgrund eines Hindernisses bis zum Stillstand abbremsen. Der 59-jährige Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß nur noch durch eine Gefahrenbremsung vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Polizeiposten Murrhahrdt führt die Ermittlungen und bittet den/die Fahrer/in des Autos, welches vor dem Roller fuhr und abbremsen musste um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07191 5313.

Backnang/Waldrems: Mehrere Autos durchwühlt

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Neckarstraße zwei geparkte Autos. Sowohl bei einem Honda als auch bei einem Mazda durchwühlten sie die Fahrzeuginnenräume. Auch im Lauternweg wurde in derselben Nacht ein geparkter Mercedes geöffnet und durchwühlt. Wie die Täter in die Autos gelangten ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Backnang bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Tel. 07191 9090.

Fellbach: Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

In der Stuttgarter Straße stießen am Mittwoch gegen 16:40 Uhr ein 53-jähriger Fußgänger mit einem 59-jährigen Radfahrer zusammen, als der 53-Jährige plötzlich auf den Radweg trat und dabei den Radfahrer übersah. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0711 57720.

Waiblingen-Erbachhof: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec die Straße Erbachhof und missachtete beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 45 Jahre alten VW-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision mit dem Pkw zog sich der Radfahrer, der keinen Schutzhelm trug, leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Gartengrundstück beschädigt

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug, vermutlich vom Hersteller VW, auf ein Gartengrundstück zwischen Schwaikheim und Winnenden, nördlich der Bahnlinie und beschädigte dabei eine Hecke, einen Zaun, die Wiese und die Beete. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Mittwoch in der Friedhofstraße zu. Eine 52 Jahre alte Dacia-Fahrerin wollte gegen 17:40 Uhr rückwärts in eine Parklücke einfahren und übersah hierbei die hinter ihr stehende Radfahrerin. Die Radfahrerin, die einen Helm trug, stürzte nach der Kollision mit dem Pkw und wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell