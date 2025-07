POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt und Diebstahl von Fahrrad

Aalen (ots) - Seit Mittwoch, 09.07.2025, gegen 12:10 Uhr wird die 30-jährige Sara B. aus Remseck am Neckar vermisst. Die Vermisste war in Winnenden in einem Krankenhaus in Behandlung und verließ dieses zu Fuß. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste ist etwa 166 cm groß, wiegt ca. 70 kg und ist von schlanker Statur. Sie ist ...

