Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Auf einer Baumschulfläche in Bad Zwischenahn aufgefundene Sprenggranate durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort gesprengt

Oldenburg (ots)

Eine am heutigen Vormittag auf einer Anbaufläche eines Baumschulbetriebes in Bad Zwischenahn aufgefundene Sprenggranate musste nach einer gewissen Vorlaufzeit vor Ort durch eine gezielte Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht werden. Der verdächtige Gegenstand wurde vormittags bei Saatarbeiten durch Mitarbeiter des Baumschulbetriebes an der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn-Deepenfurth entdeckt und durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen als britische Sprenggranate klassifiziert. Aufgrund des Zustandes dieser Granate kam eine Unschädlichmachung nur durch eine gezielte Sprengung in Betracht. Nach einer fachlichen Beratung wurde durch das zuständige Ordnungsamt der Gemeinde Bad Zwischenahn ein Sicherheitsradius von 300 Meter um den Fundort herum angeordnet. Mehrere Anwohner mussten vorsorglich ihre Wohnhäuser verlassen und die Westersteder Straße sowie kleine angrenzende Straßen ab 14:00 Uhr für den gesamten Straßenverkehr gesperrt werden. Nachdem feststand, dass sich niemand mehr in dem Gefahrenbereich aufhält und notwendige Vorbereitungen abgeschlossen sind, wurde die Granate gegen 15:30 Uhr vor Ort gezielt gesprengt. Kurz danach konnten sämtliche Absperrmaßnahmen aufgehoben werden und die Anwohner in ihre Wohnhäuser zurückkehren. (653883)

