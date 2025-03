POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl am Bahnhof

Sonsbeck (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 25.03.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 26.03.2025, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil vom Gelände eines Autohandels an der Hochstraße. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände des Autohandels auf dem das Wohnmobil abgestellt war. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Dethleffs Trend in weiß. An den Seiten ...

