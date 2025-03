Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Diebstahl eines Wohnmobils

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 25.03.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 26.03.2025, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil vom Gelände eines Autohandels an der Hochstraße.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände des Autohandels auf dem das Wohnmobil abgestellt war.

Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Dethleffs Trend in weiß. An den Seiten links und rechts befinden sich zwei rote Streifen, die in der Mitte des Fahrzeugs in einen grauen Verlauf übergehen. Am Heck ist ein Fahrradträger angebracht.

Ein Kennzeichen führte das Wohnmobil zum Zeitpunkt des Abstellens auf dem Geländes des Autohauses nicht.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 250326-1100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell