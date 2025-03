POL-WES: Moers - Werkzeug aus VW Crafter gestohlen

Kamp-Lintfort (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen kurz nach vier Uhr Zutritt in ein Kiosk an der Moerser Straße. Die Täter gelangten über das gewaltsame Öffnen einer Glastür in das Geschäft, durchsuchten es und entwendeten das Kassen- und Kartenzahlungssystem. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Real-Markt. Die Täter werden ...

