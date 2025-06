POL-OL: Einbruch in Geschäft

Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. auf 30. Mai 2025) kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Heiligengeiststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter eine Tür des Salons ein und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren entwendete der Täter einen ...

mehr