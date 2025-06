Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Friseursalon - Unbekannter Täter entwendet Bargeld

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. auf 30. Mai 2025) kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Heiligengeiststraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter eine Tür des Salons ein und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren entwendete der Täter einen kleinen Tresorwürfel, in dem sich eine geringe Menge Bargeld befand. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heiligengeiststraße gemacht haben, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden.(636172)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell