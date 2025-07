Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbruch in Wohnung

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr beschädige ein Verkehrsteilnehmer einen in der Crailsheimer Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Opel und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Ilshofen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07904 940010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnung

Zwischen Sonntagmittag 12 Uhr und Mittwochmittag 12 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gelbinger Gasse. Dort entwendete er Bargeld mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

