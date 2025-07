Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Kollision zwischen zwei Fahrradfahrer

Eine 47-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 9:20 Uhr, die Wasenstraße in Richtung Kocherbrücke. Hierbei kam ihr ein ebenfalls 47-jähriger Fahrradfahrer in einer Kurve entgegen. Da dieser die Kurve schnitt, kollidierten die beiden Radler und stürzten. Hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 13 Uhr zerkratzte ein bislang Unbekannter einen Hyundai, welcher auf einem Parkplatz in der Galgenbergstraße abgestellt war. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Bopfingen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, die B29 von Trochtelfingen in Richtung Bopfingen. Hierbei übersah er, dass eine vor ihm fahrende 44-jährige Opel-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremsen musste. In der Folge fuhr der 22-Jährige mit seinem Skoda auf den Opel der 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden drei Mitfahrer in dem Opel leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr wollte eine 91-jährige VW-Lenkerin aus der Steighalde nach links auf die Scheffoldstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 29-jährigen Lenker eines Renault Kangoo, welcher auf der Scheffoldstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Renault prallte der VW im weiteren Verlauf noch gegen einen Zaun. Der Gesamtschaden wird auf etwa 46.000 Euro geschätzt. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Renault erlitt leichte Verletzungen. Ein 29-jähriger Beifahrer im Renault wurde lebensgefährlich verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

