POL-SE: Quickborn - Nächtlicher Diebstahl eines Pkw - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots) - Am 02.07.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße 'Am Wasserberg' gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Straße 'Am Wasserberg' einzudringen. Der ...

mehr