POL-SE: Bad Segeberg - Anstehende personelle Veränderung - Die Polizeidirektion Bad Segeberg bekommt einen neuen Leiter

Bad Segeberg (ots)

Mit Ablauf des Monats Juli 2025 wird der Leitende Polizeidirektor (LPD) Andreas Görs als bisheriger Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg in den Ruhestand verabschiedet. Der LPD Ralph Garschke übernimmt die Amtsgeschäfte und wird mit der Funktion als Behördenleiter betraut.

LPD Andreas Görs trat im Jahr 1981 in den Polizeidienst beim Land Schleswig-Holstein ein und fand über mehrere anderweitige Verwendungen den Weg in die Polizeidirektion Bad Segeberg, die er seit 2013 leitete. Die Amtsgeschäfte des Behördenleiters werden zum 01. August 2025 an den Nachfolger übergeben. LPD Ralph Garschke leitete zuvor die Abteilung 1 - Polizeiliches Management - beim Landespolizeiamt Schleswig-Holstein und wechselt von der Landeshauptstadt in die Kreisstadt Bad Segeberg.

Die frühzeitige Personalentscheidung über die Nachfolge bringt den Vorteil einer lückenlosen Amtsübergabe mit sich, von der die Polizeibehörde und ihre Mitarbeiterschaft profitieren werden.

Zu seiner bisherigen Aufgabe äußert sich Andreas Görs und betont: "Es ist ein Privileg mit hoher Anforderung, solch eine anspruchsvolle und einsatzstarke Polizeibehörde führen zu dürfen - und das 12 Jahre. Dank der Mitwirkung und Unterstützung aller Polizistinnen und Polizisten in den Kreisen Segeberg und Pinneberg konnte die Polizei die an sie gestellten hohen Erwartungen erfüllen und steht für staatliches Handeln im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, Neutralität und Verlässlichkeit. Darauf bin ich stolz und wünsche meinem Nachfolger, dass er diesen bürgerorientierten und gleichsam konsequenten Weg erfolgreich fortführen kann."

Ralph Garschke knüpft an die lobenden Worte von Andreas Görs an: "Ich freue mich sehr, die Behördenleitung in Bad Segeberg mit ihren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu übernehmen. Ich empfinde es als große Wertschätzung und Zutrauen in meine Fähigkeiten. Die Leitung einer Behörde ist in einer Polizeikarriere der Höhepunkt, welchem ich mich bewusst und verantwortungsvoll stelle." Auch für seinen Ruhestand blickt Andreas Görs optimistisch in die Zukunft: "Ich freue mich nach 44 Jahren im Dienst der Landespolizei auf neue Prioritäten und Aktivitäten - jetzt aber im familiären und privaten Bereich."

Zur Übergabe der Amtsgeschäfte findet ein offizieller Festakt in Bad Segeberg statt, zu der Medienvertreter/innen herzlich eingeladen sind. Eine weitere Mitteilung wird hierzu folgen.

Anbei finden Sie zum Zweck der Berichterstattung je ein aktuelles Foto von LPD Andreas Görs sowie LPD Ralph Garschke.

