Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Unbekannte Täter scheitern bei versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

Am 02.07.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße 'Am Wasserberg' gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Straße 'Am Wasserberg' einzudringen. Der Versuch misslang und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen zu Personen oder gegebenenfalls Fahrzeugen in Tatort-/Tatzeitnähe gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell