POL-SE: Pinneberg - Erneute Sachbeschädigung Graffiti am Rathaus - Polizei kann vier Tatverdächtige vorläufig festnehmen

Pinneberg (ots) - Am Montagabend (30.06.2025) ist es in einem Einfamilienhaus im Wohngebiet Pinneberg-Waldenau zu einer Gewalttat zwischen Mutter und Sohn gekommen, bei der die Frau schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 21:50 Uhr auf ...

mehr