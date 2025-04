Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Auto landet auf Dach

Schwere Verletzungen erlitt ein 26-Jähriger am Sonntag bei Nellingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Hyundai von Nellingen in Richtung Aufhausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Straße ab und landete in einem Feld. Dabei überschlug sich das Auto und rutschte etwa 60 Meter auf dem Dach. Die Feuerwehr barg den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto. Im Anschluss kam er in ein Krankenhaus.

