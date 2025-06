Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Herrenloses Paket sorgte für Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei am Bahnhof Altona

Hamburg (ots)

Am 06.06.2025 wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg gegen 10:20 Uhr von der Verkehrsleitung der DB Fernbahn über ein herrenloses Paket im aus Dammtor kommenden ICE 1038 in Kenntnis gesetzt. Ein Zugbegleiter hatte das Paket während des Durchgangs vor dem Halt auf Gleis 5 im Bahnhof Altona entdeckt und die Bundespolizei informiert. Kräfte der Bundespolizei sowie der DB Sicherheit erreichten umgehend den Einsatzort und sperrten diesen zunächst weiträumig ab. Für eine eingesetzte Bundespolizeistreife war der Inhalt des Pakets vor Ort nicht einsehbar. Da ein gefährlicher Inhalt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei alarmiert. Die Spezialisten durchleuchteten das Paket und konnten anschließend Entwarnung geben. Nach der manuellen Öffnung des Pakets wurde ein alter Schallplattenspieler aufgefunden. Dieser wurde als Fundsache an die Deutsche Bahn übergeben.

Gegen 12:25 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Angaben zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr können durch die Bundespolizei nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Pakets dauern an.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg gibt folgende Hinweise: "Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke, da sich darin gefährliche Gegenstände befinden könnten! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich Mitarbeitern der DB AG oder der Bundespolizei!"

