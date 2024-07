Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum umgefahren

Schmalkalden (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer wollte Dienstagmittag vorwärts auf einem Parkplatz in der Nougat-Allee in Schmalkalden einparken. Dabei gab er versehentlich Gas anstatt zu bremsen, fuhr einen Bordstein hinauf und gegen einen Baum, der in der weiteren Folge durch das Gewicht des Autos umknickte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Baum wurde zerstört.

