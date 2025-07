Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Schwerer Verkehrsunfall - Beifahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle

Lentföhrden (ots)

Am 01.07.2025 (Dienstag) ist es um 16.06 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 81 zwischen Schmalfeld und Lentföhrden gekommen. Die Beifahrerin im nach ersten Erkenntnissen allein beteiligten Pkw-Mercedes GLK mit Segeberger Kennzeichen verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wird schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik verbracht.

Kurz nach 16.00 Uhr befuhr der 83-jährige Fahrzeugführer, ein deutscher Staatsbürger aus dem Kreis Segeberg, die K 81 aus Richtung Schmalfeld kommend in Richtung Lentföhrden. In einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Pkw mit zwei Bäumen und kam dann auf den Rädern quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 83-jährige Beifahrerin und Ehefrau des Unfallfahrers wurde bei diesem Verkehrsunfall derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand für den Mann nach Aussage der Rettungskräfte nicht.

Bei dem Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 12.000,- Euro. Die K 81 musste wegen der Arbeiten an der Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

