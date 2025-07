POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Täter scheitern mit dem Versuch eines Pkw-Diebstahls

Lentföhrden (ots) - Am 01.07.2025 (Dienstag) ist es um 16.06 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 81 zwischen Schmalfeld und Lentföhrden gekommen. Die Beifahrerin im nach ersten Erkenntnissen allein beteiligten Pkw-Mercedes GLK mit Segeberger Kennzeichen verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wird schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine ...

