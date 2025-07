Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Reh gestürzt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Reh ist am Montag, 30. Juni 2025, eine Pedelec-Fahrerin in Delmenhorst gestürzt.

Die 54-jährige Frau aus Delmenhorst war gegen 11:30 Uhr auf dem Radweg der Stedinger Landstraße in Richtung Lemwerder unterwegs. Zwischen dem Neuendeeler und dem Sandhauser Weg rannte ein Reh auf die Fahrbahn und prallte gegen die Frau, die in der Folge zu Fall kam und so leichte Verletzungen erlitt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

