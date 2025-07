Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Schenkenstraße in einer Parkbucht geparkten Ssangyong und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem orangenen Fahrzeug unterwegs war, unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schrozberg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr wollte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer in der Bahnhofstraße nach rechts in eine Baustelle einfahren. Hierbei übersah er einen 61-jährigen Radfahrer, welcher die Bahnhofstraße auf einem Radweg befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell