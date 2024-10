Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfall

29-jähriger Radfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (2. Oktober 2024) gegen 11:10 Uhr kam es am Nollenburger Weg in Höhe der Straße am Stadion zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Autofahrer beabsichtige von der Straße am Stadion nach rechts auf den Nollenburger Weg in Richtung B 220 abzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem vom rechts kommenden Radfahrer kam. Der 29-jährige Radfahrer, der den Radweg an der falschen Straßenseite befuhr, verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Opel Astra blieb unverletzt. (as)

