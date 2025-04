Feuerwehr Ense

FW Ense: Verkehrsunfall auf Bittinger Haarweg

Fahrzeuge kollidieren auf Kreuzung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ense (ots)

Die Feuerwehr Ense wurde am Mittwochnachmittag, den 16.04.25 um 13:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf den Bittinger Haarweg (B516)alarmiert. Im Bereich der Kreuzung "Riesenberg/Haarweg" waren aus bisher ungeklärter Ursache insgesamt 3 PKW miteinander kollidiert. In den verunfallten Fahrzeugen befanden sich insgesamt 3 Personen, von denen 2 Personen nach Sichtung durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle an diesem viel befahrenen Abschnitt des Haarweges, stellte den Brandschutz sicher und reinigte die Fahrbahn. Im Einsatz, der nach ca. 1:15 Std. beendet war, waren 1 Gruppe vom Löschzug Bremen, sowie die Löschgruppen Oberense und Sieveringen mit insgesamt 25 Einsatzkräften; Mit im Einsatz waren dazu noch der Rettungsdienst des Kreises Soest und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell