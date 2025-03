Feuerwehr Ense

FW Ense: Zimmerbrand in Ense-Bremen

Feuerwehr mit 2 Löschzügen im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Unter dem Alarmstichwort "Dachstuhlbrand, Personen im Gebäude" wurde der Löschzug Bremen am Dienstagabend, den 25.03.25, um 22:41 Uhr zur Straße "Olmes Kamp" im Ortsteil Bremen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte befanden sich noch drei Personen im Gebäude, welche sofort von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben wurden. Zeitgleich ging ein mit Pressluftatmern ausgerüsteter Trupp in das Gebäude vor. Der zunächst gemeldete Dachstuhlbrand stellte sich dann als Zimmerbrand im Dachgeschoss heraus, der vermutlich durch ein defektes elektrisches Gerät ausgelöst worden war. Der Brand konnte schnell abgelöscht werden. Da aber nicht klar war, wie umfangreich sich die (Nach-)Löscharbeiten im Bereich des Daches in der Doppelhaushälfte gestalten würden, wurde vorsorglich noch der Zug 2 (bestehend aus den Löschgruppen Niederense, Oberense und Sieveringen) mit in den Einsatz alarmiert, um über genügend Atemschutzgeräteträger zu verfügen. Ebenso war die Drehleiter der Feuerwehr Werl mit im Einsatz; mit dieser wurde das Dach von Außen mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Zwei der drei Hausbewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Kontrolle in ein Krankenhaus nach Soest verbracht. Als sichergestellt war, dass sich im Dach keine Glutnester mehr befanden, wurde das Gebäude belüftet und an den Besitzer übergeben. Insgesamt waren ca. 60 Kräfte im Einsatz, der nach 2,5 Stunden beendet war.

Im Einsatz waren folgende Kräfte:

Löschgruppen Bremen I, II, III; Löschgruppe Niederense; Löschgruppe Oberense; Löschgruppe Sieveringen; Drehleiter Feuerwehr Werl; stellv. Kreisbrandmeister; DRK Ense; Rettungsdienst Kreis Soest; OrgL Rettungsdienst; Polizei; Ordnungsamt; Energieversorger

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell