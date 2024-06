Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl bei Juwelier

Saarburg (ots)

Am Dienstag, 25. Juni 2024, 14:00-14:15h, kam es in Saarburg bei einem Juwelier in der Straße Auf dem Graben zu einem Diebstahl. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach zwei Frauen, südländisches Aussehen, und zwei Männern. Die Männer hatten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in einer Seitenstraße auf die Frauen gewartet und sind dann gemeinsam mit einer silbergrauen Limousine in Richtung Krutweiler davon gefahren. Die Polizei in Saarburg bittet Zeugen sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen, insbesondere die beiden Frauen, die sich gegenüber der Mitarbeiterin des Juweliers zu erkennen gegeben haben, nachdem sie das verdächtige Auto beobachtet hatten. Tel.: 06581/9155-0.

