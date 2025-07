Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr_Kreis: Verkehrsunfälle - Medizinischer Notfall während der Fahrt - Sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Winnenden: Beim Abbiegevorgang Motorradfahrer übersehen

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer die Albertvilller Straße um an der Einmündung zur L1140 nach links auf die Südumgehung einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs missachtete er den Vorrang des 74-jährigen Harley-Fahrers, welche die Südumgehung der L1140 in Fahrtrichtung Burkhardshof befuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der 74-jährige Harley-Fahrer schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro.

Korb: Medizinischer Notfall während der Fahrt

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, verlor ein 62-jähriger BMW-Fahrer während er mit seinem PKW die Kleinheppacher Straße befuhr aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Hierdurch rollte er auf ein ordnungsgemäß geparkten Skoda, welche dadurch beschädigt wurde. Ein aufmerksamer Passant erkannte die Gefahrensituation, setzte einen Notruf ab und begann unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz weiterer medizinischer Versorgung des 62-Jährigen verstarb dieser später in einem umliegenden Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Winterbach: PKW beim Spurwechsel übersehen

Ein 77-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach übersah der Renault-Fahrer beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrtstreifen den 61-jährigen BMW-Fahrer, welcher sich bereits auf dem linken von beiden Fahrstreifen befand und touchierte diesen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro.

Oppenweiler: Kradfahrer bei Überholvorgang frontal in PKW gefahren

Schwerverletzt wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer, als dieser am Samstagabend gegen 18:45 Uhr die L1117 in Fahrrichtung Sulzbach an der Murr befuhr. Zunächst überholte der 52-Jährige im Kurvenbereich einen unbeteiligten PKW, welcher in die gleiche Fahrtrichtung fuhr und scherte ordnungsgemäß vor diesem ein. Als er den nächsten PKW überholen wollte übersah er die ihm entgegenkommende 38-jährige Skoda-Fahrerin und stieß mit dieser frontal zusammen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Fellbach: 31-jährige Frau sexuell belästigt

Am Sonntag gegen 01:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass im Hermann-Löns-Weg, im Bereich der Maicklerschule, eine Frau um Hilfe rufen würde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife teilte eine 31-jährige Frau mit, die sie zu Fuß unterwegs gewesen sei, als sie plötzlich eine Person hinter sich bemerkt habe. Kurz darauf habe die Person sie von hinten angefallen und zu Boden gerissen. Im weiteren Verlauf soll die maskierte Person sie massiv sexuell belästigt haben. Nachdem die 31-Jährige laut um Hilfe gerufen habe, sei der Unbekannte geflüchtet. Der unbekannte Mann soll maximal 30 Jahre alt und etwa 180-185 cm groß gewesen sein. Er soll eine grüne Kapuzenjacke und eine dunkle Maskierung getragen haben. Zudem habe er Handschuhe angehabt. Die Polizeipräsidium Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die eine entsprechende maskierte Person im Bereich des Herman-Löns-Weg wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell