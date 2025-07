Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenbrand in Moringen

Northeim (ots)

Moringen, Neue Straße, Mittwoch, 09.07.2025, 14.05 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr kam es in der Straße "Neue Straße, in Moringen zu einem Küchenbrand. Vermutlich hatte eine 31-jährige Bewohnerin vergessen die Herdplatte auszustellen, wodurch eine Glasplatte sowie ein Teller zersprangen. Auf dem Teller befanden sich Essensreste, welche in Brand gerieten. Durch die Brandentstehung entstand ein Gebäudeschaden von ca. 5.000 Euro.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen verhindert werden.

