Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter BTM-Einfluss (Betäubungsmittel)

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan. Zeit: Mittwoch, 9. Juli 2025, 18:00 Uhr. Ein 19-jähriger Bad Gandersheimer wurde mit seinem PKW VW in der Straße Am Plan angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nun Betroffene seinen PKW im öffentlichen Verkehr führte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv auf Betäubungsmitteln, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es wurde zudem die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell