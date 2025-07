Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kupfer-Diebstähle

Uslar (ots)

USLAR (ke) Mühlentor, Graftplatz zwischen dem 06.07.2025, 10:00 Uhr und dem 08.07.2025, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten mehrere kupferne Fallrohre von den Außenwänden des Museums und des Kirchengebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.100 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar tel.: 05571-80060.

