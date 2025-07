POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Am Mühlenanger, Montag, 07.07.2025, 12.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 12.05 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) mit einem Auto von einem Parkplatz "Am Mühlenanger". Dabei übersah sie eine 74-jährige Fußgängerin. Durch den Unfall klagte die 74-jährige Northeimerin über Schmerzen und kam in ein umliegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug ...

