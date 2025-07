POL-NOM: Schrottsammler kontrolliert

Uslar (ots) - USLAR (ke) Meinteweg, zwischen dem 06.07.2025, 12:00 Uhr und dem 08.07.2025, 16:30 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Lagerraum des Tennisclub-Vereinsheimes und entwendeten diverse Gegenstände. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

