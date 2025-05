POL-PILEK: Unfallbeteiligter nach Hinweisen ermittelt

Medard (Kreis Kusel) (ots) - Zeugen nach Unfall gesucht. Am Samstagnachmittag parkte ein Angehöriger der ortsansässigen freiwilligen Feuerwehr seinen Wagen während eines Feuerwehreinsatzes ordnungsgemäß in der Kirchgasse. Als er später zu seinem Peugeot zurück kam, stellte er Unfallschäden am Fahrzeug fest. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit zuvor, ohne ...

