Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Motorradfahrer schwer verletzt

Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Schwerere Verletzungen erleidet ein 69-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der L370 zwischen Rothselberg und Jettenbach.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer gegen 12:30 Uhr die Landstraße von Rothselberg nach Jettenbach. Beim Überholen einer Kolonne wurde der Zweiradfahrer von einem ebenfalls zum Überholen ausscherenden PKW samt Anhänger übersehen, wodurch es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. In der Folge stürzte der Motoradfahrer und landete mit seinem Zweirad in einem angrenzenden Feld. Das Gespann, mit welchem der Motorradfahrer zusammenstieß, fuhr im Anschluss weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Sturz zog sich der Fahrer des Motorrades schwere Verletzungen zu, weshalb auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Der unfallbeteiligte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Hinsichtlich des flüchtigen Gespanns ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen kastenförmigen Anhänger gehandelt haben soll. Auf dem Heck des Anhängers soll in schwarzen Buchstaben der Aufdruck "Modellbaufan" sowie ein schwarzes Flugzeug abgebildet gewesen sein. Linksseitig sei außerdem der Aufdruck "Rangierabstand halten" angebracht gewesen. Es ist aufgrund des Schadensbildes davon auszugehen, dass der Anhänger im hinteren linken Bereich durch die Kollision einen Schaden davongetragen haben muss. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder hinsichtlich des flüchtigen Gespanns geben können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369 14599 in Verbindung zu setzen. |pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell