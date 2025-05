Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrzeug am Straßenrand beschädigt - Verursacher flüchtet

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Zeugen nach Unfall gesucht. Am Samstagnachmittag parkte ein Angehöriger der ortsansässigen freiwilligen Feuerwehr seinen Wagen während eines Feuerwehreinsatzes ordnungsgemäß in der Kirchgasse. Als er später zu seinem Peugeot zurück kam, stellte er Unfallschäden am Fahrzeug fest. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit zuvor, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lauterecken zu melden.|pilek

