POL-PILEK: Vandalen beschädigen Toilettenhäuschen

Wolfstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am ersten Maifeiertag gehen mehrere Meldungen über "Streiche" der Hexennacht bei der Polizei ein. In der Kurpfalzstraße als auch in der Straße "In Immetshausen" konnte das Fehlen von insgesamt fünf Einlaufgitter von Fahrbahnrinnen festgestellt werden. Vermutlich hoben diese Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von den Schächten. Die entsandte Polizeistreife ...

mehr