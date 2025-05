Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Hexennachtstreiche die zu weit gehen

Wolfstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am ersten Maifeiertag gehen mehrere Meldungen über "Streiche" der Hexennacht bei der Polizei ein.

In der Kurpfalzstraße als auch in der Straße "In Immetshausen" konnte das Fehlen von insgesamt fünf Einlaufgitter von Fahrbahnrinnen festgestellt werden. Vermutlich hoben diese Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von den Schächten.

Die entsandte Polizeistreife sicherte zunächst die Gefahrenstelle ab. Nach kurzer Suche konnten die Einlaufgitter in einer ebenfalls nicht mehr am Ursprungsort stehenden Mülltonne festgestellt und die Schächte wieder verschlossen werden.

Während der Suche nach den herausgehobenen Gittern konnten die eingesetzten Polizeibeamten auch die Beschädigung eines Telefonverteilerkastens in der Bahnhofstraße feststellen. Die Tür des Kastens wurde vermutlich durch einen Unbekannten derart aus der Verankerung getreten, dass die Tür sich nicht mehr schließen ließ. Die zuständige Telefongesellschaft wurde informiert und kümmerte sich um das Verschließen des Verteilerkastens.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas beobachtet haben und Angaben zu den genannten Ereignissen machen können, werden gebeten sich unter der 0631/369-14599 bei der Polizei in Lauterecken zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell