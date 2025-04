POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Grauer Hyundai i20 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Kapellenweg in eine Kantine und eine Werkstatt eingebrochen. Zwischen 16.10 Uhr am Mittwoch (02.04.25) und 7 Uhr am Donnerstag (03.04.25) schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Sie entwendeten Lebensmittel. Diese verteilten sie darauf im Nahbereich der Bildungseinrichtung. Zeugen entdeckten zudem Brot in Büschen, das aus einem vorherigen Diebstahl stammt. Die Polizei in Dülmen ...

mehr