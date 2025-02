Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Firma

Althengstett (ots)

Unbekannt sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Firma in Althengstett eingebrochen und haben hochwertige Fahrräder entwendet.

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in eine Firma im Industriegebiet ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen sie durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Entwendete wurden zwei Sporträder im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Firmeneinbruch in unmittelbarer Nähe besteht. Dort verschafften sich Einbrecher ebenfalls durch Einschlagen eines Fensters Zutritt ins Gebäudeinnere, verließen das Objekt jedoch ohne Beute wieder.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Regina Wolfinger, Pressestelle

