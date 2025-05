Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Mittwoch (14.05.2025) vor einer 31-Jährigen in Kornwestheim entblößt. Die Frau war gegen 22.40 Uhr zu Fuß in der Steinbeisstraße unterwegs, als ihr der Mann auffiel, der an einem geparkten Lkw lehnte. Der Unbekannte hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen und entblößte sein erigiertes Glied. Die Geschädigte ging daraufhin weiter und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg. Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß mit dunklem Teint beschrieben. Neben einer schwarzen Jogginghose trug er ein weißes Achselshirt. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell