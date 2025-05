Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit vier leicht verletzten Kindern

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Mittwoch (14.05.2025) gegen 12.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Sommerhofen- und Hohenzollernstraße in Sindelfingen ereignete, wurden vier Kinder leicht verletzt. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 81 Jahre alter VW Touran-Lenker die Sommerhofenstraße aus Richtung der Straßen "In der Halde" bzw. "Sommerhofenpark" und wollte die Kreuzung mit der Hohenzollerstraße geradeaus überqueren. Vermutlich übersah der Mann hierbei ein für ihn geltendes Rotlicht. In der Folge stieß er mit dem Opel Vivaro eines 53-Jährigen zusammen, der die Sommerhofenstraße aus der Gegenrichtung befuhr und vermutlich bei Grün nach links in die Hohenzollernstraße in Richtung des Badezentrums abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge dienten der Personenbeförderung. Im VW Touran befanden sich sechs zu befördernde Kinder und im Opel Vivaro saßen vier Kinder. Drei der Kinder im VW, ein siebenjähriger Junge sowie ein siebenjähriges und ein sechsjähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Diese drei Kinder wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Außerdem wurde ein fünf Jahre alter Junge, der im Opel gesessen hatte, ebenfalls leicht verletzt. Die restlichen sechs Kinder blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis gegen 14.35 Uhr gesperrt.

