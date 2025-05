POL-LB: Walheim: 25.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Dienstag (13.05.2025) in die Piemonteser Straße in Erdmannhausen aus, nachdem dort gegen 14.00 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich eine 32 Jahre alte Frau in der Küche des Wohnhauses befunden, als mutmaßlich Öl in einer Pfanne zu brennen begann. Die 32-Jährige versuchte vermutlich die Flammen mit Wasser zu löschen, woraufhin ...

