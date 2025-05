Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Küchenbrand - Reihenhaus derzeit unbewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Küchenbrand am frühen Mittwochmorgen (14.05.2025) in der Lüderitzstraße in Eglosheim. Aus noch unbekannter Ursache entstand im Inneren der Küche ein Feuer. Ein 42 Jahre alter Bewohner des betreffenden Reihenhauses alarmierte kurz vor 03.00 Uhr die Feuerwehr. Er sowie eine 43 Jahre alte Frau und fünf Kinder im Alter von 2 bis 15 Jahren, die sich im Haus aufgehalten hatten, konnten dieses selbstständig verlassen. Sie erlitten vermutlich leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, die sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. Auch drei 12, 39 und 40 Jahre alte Personen aus der Nachbarschaft wurden mutmaßlich durch Rauchgas leicht verletzt. Zunächst mussten sie nicht ärztlich versorgt werden. Die sieben Personen, die das Haus bewohnt hatten, wurden anderweitig untergebracht. Die Polizei ermittelt nun, was zu dem Brand geführt hat.

