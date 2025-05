Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 90.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (13.05.2025) gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1144 bei Remseck am Neckar ereignete.

Ein 80 Jahre alter Audi-Lenker fuhr von Pattonville kommend in Richtung Remseck am Neckar. Mutmaßlich, da er seine Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Straßen- und Sichtverhältnisse angepasst hatte, erkannte der Senior einen Rückstau an einer Ampel nicht früh genug. Um eine Kollision mit dem Stauende zu verhindern, lenkte der 80-Jährige das Fahrzeug vermutlich nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW eines 82-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW gedreht und prallte gegen einen Lamborghini eines 48-Jährigen, der im Rückstau der folgenden Linksabbiegerspur wartete.

Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während seine 75 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt wurde. Der 82-jährige BMW-Lenker sowie seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der BMW sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die L1144 musste im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, was zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell