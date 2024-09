Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Diebstahl im ICE - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Baden-Baden (ots)

Gestern Morgen (01.09) wurde in einem ICE auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Basel einer Reisenden deren Smartphone entwendet, und sie verständigte daraufhin die Polizei. Als ein 25-Jähriger einer weiteren Reisenden deren Tablet entwendete, wurde er durch einen Zeugen beobachtet, im Zug verfolgt und gestellt. Daraufhin gab der vermeintliche Dieb das Tablet wieder zurück. Beim Halt im Bahnhof Baden-Baden gingen der 25-jährige und sein 18-jähriger Begleiter zunächst flüchtig, konnten aber aufgrund einer Personenbeschreibung durch Beamte der Landespolizei in bahnhofsnähe identifiziert und festgenommen werden. Neben dem Smartphone der Reisenden hatten die beiden algerischen Staatsangehörigen noch drei weitere Smartphones dabei, bei denen es sich um Diebesgut handelte.

Beide bereits polizeilich in Erscheinung getretene Männer wurden heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft und erließ wegen dringend bestehendem Tatverdacht und Fluchtgefahr Haftbefehl. Die beiden in Deutschland gemeldeten Asylbewerber wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht und befinden sich in Untersuchungshaft.

