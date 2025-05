Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen/Sachsenheim: Pedelec- und E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen

Mit schweren Verletzungen wurde ein 63 Jahre alter Pedelec-Lenker am Dienstag (13.05.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr einen leicht abschüssigen Feldweg vom Herdweg kommend in Richtung Robert-Koch-Straße in Gerlingen entlang. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit geriet er in einer Linkskurve nach rechts in eine angrenzende Wiese und stürzte letztlich. Am Fahrrad des 63-Jährigen entstand ein nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Sachsenheim:

In einem Straßengraben landete ein 57 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Dienstag (13.05.2025), als er gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Sachsenheim und Unterriexingen unterwegs war. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war der Mann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit mutmaßlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen musste.

Gerlingen:

Mit einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 75-Jährigen am Dienstag (13.05.2025) in Gerlingen. Der Senior fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Pedelec die Bachstraße entlang, als er beim Überfahren eines Kabeltunnels einer Baustelle stürzte. Passanten leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der den leicht verletzten Mann versorgte. Der Sachschaden an dem Pedelec dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 75-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 1,1 Promille, sodass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste.

